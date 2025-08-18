Nuova viabilità a Clauzetto entro il 2027, a Frisanco nuovo ponte nel 2026

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un nuovo attraversamento che consentirà di evitare possibili nuove interruzioni della viabilità. La giunta regionale ha approvato la cosiddetta variante Corta per l a messe in sicurezza della strada regionale Pn 22 della Val Cosa a Clauzetto. Il tratto stradale è di fatto ostaggio di una importante frana che è in costante movimento e, come spiega l’assessore alle infrastrutture Cristina Amirante, verrà bypassata con un nuovo ponte e un nuovo tratto di strada dall’altro lato della valle. L’esecutivo ha approvato il progetto, ora l’Edr di Pordenone dovrà affidare la progettazione definitiva con l’auspicio di completare i lavori nel 2027 per un importo totale di 2,750 milioni di euro.

Buone notizie anche per il ponte sul torrente Colvera a Frisanco che verrà completamente ricostruito visto lo stato di quello esistente. In questo caso l’obiettivo è di completare il tutto entro maggio 2026 con avvio del cantiere dopo le feste natalizie, va detto che già ora c’è una viabilità alternativa per i mezzi pesanti.