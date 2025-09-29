  • Aiello del Friuli
Cronaca

Nuove droghe tra i giovani in Friuli: sequestri a Sacile e Latisana

Daniele Micheluz
Autore: Daniele Micheluz

GUARDA IL VIDEO Allarme droga in Friuli. Due nuove sostanze stupefacenti, in circolazione tra i giovani del Nord-Est, sono state individuate dai carabinieri del Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del comando provinciale di Pordenone, che hanno il compito di analizzare le droghe sequestrate dalle forze dell’ordine, verificandone la composizione chimica e i potenziali effetti sulla salute.
La prima sostanza è il Pregabalin, un farmaco ad azione antiepilettica e ansiolitica che può essere venduto esclusivamente con prescrizione medica. I militari dell’Arma di Latisana lo hanno trovato durante l’estate, mescolato a dosi di cocaina. In questa forma, il principio attivo – già pericoloso se associato ad alcol o oppioidi – può provocare conseguenze potenzialmente letali per chi lo assume.
La seconda molecola identificata è l’Mdphp, droga sintetica mai segnalata prima in Friuli. Di colore beige e prodotta in laboratori clandestini, provoca insonnia prolungata anche per tre o quattro giorni di seguito, un senso di sazietà, che inibisce il bisogno di mangiare e di bere, portando disidratazione, tachicardia, aumento della pressione e perdita di contatto con la realtà. In alcuni casi può condurre alla morte dell’assuntore. Tra giugno e luglio sono stati effettuati due sequestri distinti: uno a Sacile e l’altro a Treviso, entrambi a carico di giovani che hanno dichiarato di aver acquistato la sostanza online, tramite il dark web.

