Nuove pietre d’inciampo a Trieste, Fedriga: messaggio per le nuove generazioni

GUARDA IL VIDEO “La posa di nuove pietre d’inciampo a memoria degli ebrei vittime della persecuzione nazifascista ha una doppia valenza: da un lato ricordare la Shoah testimoniando la vicinanza alla Comunità ebraica, e dall’altro trasmettere i nostri valori alle nuove generazioni per far sì che persecuzioni, discriminazioni e antisemitismo non si ripetano”.

È la riflessione fatta dal presidente della Regione Massimiliano Fedriga questa mattina in corso Italia 12 a Trieste alla cerimonia di posa delle pietre d’inciampo dedicate a Rosa Elia Baruch ed Enrichetta Baruch Polacco, che trovarono la morte ad Auschwitz nel 1944. Altre sedici, sempre realizzate dall’artista Gunter Demnig, sono state posizionate nel corso della giornata in altre sei vie del capoluogo regionale.

FEDRIGA

Quelle posizionate oggi portano a quota 131 il numero di “stolpersteine” presenti sul territorio comunale di Trieste.