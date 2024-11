Nuovi campi sintetici del Chiavris intitolati all’indimenticato Paolo Cautero

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. ‘Là dove c’era il fango ora c’è una Cittadella dello Sport’. È proprio parafrasando una strofa di una celebre canzone di Adriano Celentano che si può descrivere quanto sia cresciuto in termini qualitativi il polisportivo Tomasetig di via Torino, a Udine. Un miglioramento continuo, portato avanti dal Gruppo Sportivo Chiavris già sotto la giunta Honsell – non a caso oggi presente – e proseguito negli ultimi mesi con l’arrivo dei campi in sintetico, intitolati alla memoria di Paolo Cautero, indimenticato dirigente del club grigioblu, scomparso il 10 aprile dello scorso anno a 83 anni. Alla sentita cerimonia di inaugurazione, oggi pomeriggio, erano presenti giocatori, ex giocatori, dirigenti, ma anche la moglie di Cautero, Carla accompagnata dai figli Annalisa, Loris e Fabrizio.

Un sogno che si realizza anche per Nando Fino, storico collaboratore di Cautero e attuale presidente della società sportiva nata tra Chiavris Paderno quasi 50 anni fa.

L’impianto di Paderno ha beneficiato di un primo investimento per la realizzazione dei campi sintetici, ma altri interventi sono in programma: verranno costruiti un edificio polifunzionale e percorsi pedonali per un accesso più agevole alla tribuna coperta e alle aree dedicate agli atleti.