Nuovi dossi a Cussignacco, raccolta firme per la loro rimozione

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Due dossi alti sette centimetri stanno creando non pochi problemi agli automobilisti che transitano in via Veneto, l’arteria principale che attraversa Cussignacco, all’imbocco della strettoia presente al civico 194. Nel quartiere sud di Udine, a pochi giorni dalla conclusione dei lavori anche di asfaltatura, le lamentele non si sono fatte attendere, arrivando sia dagli autisti degli autobus di linea sia dai residenti.

A raccoglierle è stato il consigliere Loris Michelini, che ha annunciato l’avvio di una raccolta firme per chiedere la rimozione dei cordoli e il deposito di un question time per portare il tema all’attenzione del Consiglio comunale.

«Non protestano solo gli autisti di Arriva Udine – spiega il capogruppo di Identità Civica – ma il rischio concreto è che anche le ambulanze non possano più transitare in caso di emergenza». Michelini punta il dito in particolare contro l’assessore alla Viabilità Ivano Marchiol. “Passi per il senso unico alternato, che la trovo una decisione corretta visto il restringimento della carreggiata, ma proprio oggi un ciclista è caduto tentando di superare il dosso che è stato messo a ridosso di un’incrocio”. Secondo Michelini i dissuasori dovevano essere realizzati come quelli presenti lungo la stessa strada, larghi, in cemento, e con un dislivello minore. “La gente non può rischiare la vita o rischiare di cadere o farsi male, è il contrario del senso vero dell’esistenza dei dissuasori”.