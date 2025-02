Nuovi furti in Friuli: rubati gioielli, soldi e un’auto nuova

Ladri ancora in azione in Friuli, tra Porpetto, Latisana e Codroipo. Il bottino più ingente è stato depredato da una abitazione di un 70enne di Porpetto, dove ignoti, forzando una finestra, hanno sottratto monili in oro per circa 20 mila euro. Il colpo è stato commesso il primo febbraio ma è stato scoperto solo nelle ultime ore. Sul caso indagano i carabinieri di Torviscosa.

Con modalità simili, i malviventi si sono introdotti ieri pomeriggio anche in una abitazione di un 47enne di Latisana. Qui, dopo aver manomesso un infisso, i topi d’appartamento hanno messo a soqquadro diverse stanze, scappando con gioielli e contanti stimati per 5 mila euro.

Non meno cospicuo il terzo colpo, commesso sabato 8 febbraio a Codroipo, nell’abitazione di una friulana di 45anni. In questo caso i ladri, dopo aver forzato una finestra, si sono impossessati delle chiavi di una Renault nuova, posteggiata all’esterno, utilizzata per la successiva fuga.