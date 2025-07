Nuovo allerta meteo: domani temporali su bassa pianura e costa

Nuovo allerta meteo gialla sulla nostra regione, che nella giornata di domani sarà interessata da piogge abbondanti e temporali localmente forti. La Protezione Civile ha diramato un bollettino che annuncia criticità idrogeologiche in particolare nella notte e nella prima parte della mattinata e poi nuovamente in serata. Il maltempo è favorito dall’arrivo di correnti sud occidentali umide ed instabili. Ad essere colpite saranno soprattutto la pianura e la fascia costiera: in queste zone sono previste piogge localmente intense e forti temporali.