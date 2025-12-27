Nuovo blitz in Casa dell’Immacolata: denunciato un ospite

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Quando i carabinieri della stazione di Udine hanno cercato lo smartphone rubato, la geolocalizzazione ha segnalato che il dispositivo si trovava all’interno della Casa dell’Immacolata. Così è scattato il blitz: 25 militari dell’Arma, insieme al nucleo cinofili della polizia locale, hanno perquisito la struttura di via Chisimaio che accoglie i minori stranieri non accompagnati. Il cellulare è stato trovato nella tasca del giubbotto di uno degli ospiti. Il giovane è stato denunciato per ricettazione.

Tutto è cominciato a fine novembre, quando un 16enne udinese ha denunciato di essere stato rapinato da un soggetto con il passamontagna che, dopo una colluttazione, gli ha sottratto lo smartphone e causato lesioni guaribili in 7 giorni.

Dopo l’individuazione della refurtiva, i carabinieri hanno ottenuto il decreto di perquisizione dalla Procura di Udine e sono entrati in azione. Nei prossimi giorni il dispositivo sarà restituito al legittimo proprietario. Resta da capire se il giovane denunciato e il rapinatore sono la stessa persona.

Durante il blitz, sono stati trovati anche monopattini elettrici, biciclette e biciclette elettriche, sui quali sono in corso accertamenti per stabilirne l’effettiva provenienza. Chi ha denunciato il furto di tali oggetti può recarsi al Comando dei carabinieri in viale Trieste per visionare le fotografie di quanto rinvenuto.