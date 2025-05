Nuovo braccio di ferro al Tar tra Centro Islamico Darus Salaam e Comune

Il Comune di Monfalcone ha intrapreso l’iter per l’acquisizione dell’area direzionale del centro islamico Darus Salaam. E’ l’ultimo colpo di scena nel braccio di ferro fatto di carte bollate su vari fronti che dura ormai da un anno e mezzo tra amministrazione di centrodestra e l’associazione musulmana presieduta da Bou Konate. L’acquisizione di parte dell’immobile è la conseguenza della sentenza di aprile del Consiglio di Stato, favorevole al Comune: secondo la legge regionale infatti, laddove non venga ripristinata la situazione originaria del sito entro 90 giorni, intesi da novembre 2023 quando è partita la querelle con la relativa ordinanza municipale, è possibile che l’ente pubblico diventi titolare del bene. La novità arriva a poche ore da un altro colpo di scena: Darus Salaam ha infatti ricorso nuovamente al Tar chiedendo l’annullamento della delibera votata dal Consiglio comunale di interpretazione delle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore relative ad un aspetto di destinazione d’uso. Secondo l’associazione infatti si tratta di un procedimento illegittimo. La questione riguarda l’articolo 7 delle norme di attuazione relativamente alla destinazione d’uso per le attività riguardanti “servizi e attrezzature collettive”.

“La delibera assunta – è invece la posizione espressa dal Comune – chiarisce che, laddove risulti ammessa la destinazione d’uso per servizi e attrezzature collettive, questa deve intendersi attuabile solo mediante progetto approvato dall’Amministrazione Comunale che ne riconosca un interesse qualificato”.