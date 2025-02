Nuovo carcere di San Vito, il progetto davanti ai ministri Nordio e Ciriani

I ministri della giustizia, Carlo Nordio, e per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, parteciperanno, domani mattina, a un sopralluogo al cantiere per la realizzazione del nuovo carcere di San Vito al Tagliamento. Assieme a loro ci sarà anche il viceministro per l’ambiente, Vannia Gava. Al termine, nel locale auditorium, è prevista la presentazione del progetto alle istituzioni e alla comunità locale: vi parteciperà, da remoto, anche il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini. Il progetto esecutivo prevede la trasformazione dell’ex caserma militare “F.lli Dall’Armi”, realizzata sul finire degli anni ’50 e ormai dismessa da oltre vent’anni, attraverso la costruzione di cinque nuovi edifici e la ristrutturazione di un fabbricato esistente. Il nuovo carcere potrà ospitare 300 detenuti e dovrà essere pronto entro il 2026. Il costo dell’opera è di circa 60 milioni.