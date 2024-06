Nuovo caso di Dengue a Trieste, al via la disinfestazione

Un nuovo caso di febbre Dengue è stato confermato a Trieste dal Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina. Il Comune ha annunciato l’avvio di una disinfestazione per prevenire la diffusione della malattia. Le operazioni interesseranno la zona di vicolo della Salvia e via Salvi, coprendo un raggio di 200 metri. Le attività inizieranno alle 4 del mattino di lunedì 10 giugno. Tra le disposizioni, è stato istituito il divieto di transito per tutti i veicoli nelle aree interessate, garantendo così la sicurezza durante il trattamento. Il divieto sarà in vigore dalle 4 alle 6 del mattino del 10 giugno.

Questo è il terzo intervento di disinfestazione avviato dal Comune di Trieste a partire da fine maggio, in seguito alla conferma di altri casi di infezioni da Dengue nel capoluogo.

Strade Coinvolte

Le strade interessate dal divieto di transito includono: