Nuovo caso di richiesta per un Fine Vita dignitoso in Fvg

“Purtroppo – afferma Enrico Bullian, consigliere regionale del Patto per l’Autonomia-Civica FVG – continuano i casi di richiesta di un fine vita dignitoso, anche dal FVG. Nuovamente da Trieste, arriva la testimonianza di Martina, affetta da sclerosi multipla. Tutto ciò avviene mentre né il Parlamento né le Regioni legiferano: restiamo un paese incivile e crudele (verso chi soffre) su questo tema. In questa specifica vicenda, il problema è rappresentato dall’interpretazione del “trattamento di sostegno vitale”, requisito indispensabile per l’applicazione della sentenza della Corte Costituzionale: ora vedremo cosa deciderà la magistratura nei confronti di una persona che ha continuo bisogno di assistenza. È necessario che il legislatore intervenga con urgenza, non possiamo continuare a delegare alla magistratura la risoluzione dei singoli casi.

Proprio in questi giorni, conclude Bullian, ho depositato al Consiglio regionale FVG la relazione per il nostro gruppo di opposizione sulla proposta di legge regionale di iniziativa popolare sul Fine Vita, promossa dall’Associazione Luca Coscioni, con oltre 8mila sottoscrizioni di cittadini per il FVG. Nel documento, si ripercorre l’iter accidentato che la proposta ha vissuto in questo primo anno di Legislatura a causa delle chiusure ideologiche di questo centro-destra regionale. È prevista a breve la discussione nel Consiglio regionale”.