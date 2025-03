Nuovo centro di accoglienza all’ex caserma Osoppo di Udine: fino a 70 posti

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Le ultime buste sono state aperte in Prefettura a Udine il 10 marzo. A ottenere il punteggio più alto per la gestione del nuovo centro di accoglienza per richiedenti asilo a Udine sono state due cooperative di Napoli e Fano. Si tratta di un appalto da 3,2 milioni di euro in due anni. Stiamo parlando dell’ex Magazzino Deposito della Caserma Osoppo di Via Brigata Re, dove il prefetto di Udine ha individuato la sede di una struttura capace di ospitare fino a 70 stranieri.

Indicativamente il servizio parte da marzo 2025 e durerà fino al 28 febbraio 2027, con la possibilità di essere prorogato per ulteriori 12 mesi.

Cinque i concorrenti che hanno partecipato alla gara europea che sarà assegnata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per la gestione e il funzionamento. A ottenere il punteggio maggiore, 70 punti, è stato il raggruppamento temporaneo di imprese composto dalla Cooperativa di Solidarietà Sociale Marinella di Napoli e dalla Cooperativa Sociale I Talenti di Fano (provincia di Pesaro – Urbino).

Il centro collettivo, allestito in quella che un tempo era stata anche l’autorimessa della Croce Rossa Italiana, a poche centinaia di metri dalla ex Cavarzerani, ospita già da maggio dello scorso anno una cinquantina di richiedenti protezione internazionale, ovvero da quando il prefetto Domenico Lione dispose il trasferimento di migranti dalla Cavarzerani, per il sovraffollamento della cosiddetta ‘moschea’.

Secondo la convenzione, il vincitore dell’appalto dovrà fornire tutti i generi di prima necessità, dai letti ai prodotti per l’igiene personale, oltre a Kit di primo ingresso per stagione fredda o calda, vestiario e una scheda telefonica da 5 euro. Inoltre a ogni ospite dovrà essere erogato un pocket money da 2,50 euro al giorno in contanti o su carta prepagata.