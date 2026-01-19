Nuovo colpo alla Conad di Azzano X, spariti 60 mila euro

Colpo studiato nei dettagli e messo a segno in pochi minuti. La Conad di Azzano Decimo, in via Ilaria Alpi, è stata nuovamente presa di mira dai ladri, che ieri notte hanno portato via circa 60 mila euro in contanti mettendo in atto un copione collaudato. Lo scorso luglio, infatti, lo stesso supermercato era già stato depredato di 40 mila euro. Dopo aver scavalcato il muro di recinzione, i malviventi hanno forzato il maniglione della porta antipanico del magazzino, riuscendo a entrare nei locali. Una volta all’interno, con una smerigliatrice hanno divelto la cassaforte, impossessandosi dell’incasso. Il raid è stato compiuto attorno alla mezzanotte.

Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri, ma i responsabili si erano già dileguati. Sono ora in corso le indagini, anche attraverso l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, per risalire agli autori del furto.