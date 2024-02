Nuovo dormitorio per persone senza fissa dimora, 24 posti a Udine

Il Comune di Udine darà un riparo alle persone che non hanno un luogo protetto dove passare la notte. Il nuovo dormitorio sarà realizzato all’interno dell’ex scuola Friz ed ex laboratori Stringher nel quartiere Aurora e accoglierà fino a 24 persone senza fissa dimora e in grave marginalità sociale, fornendo loro un posto letto, servizi igienici e le cure di base alla persona.Il servizio di accoglienza sarà attivo nella struttura di via Valente tutti i giorni dalle 19 di fino alle 7 del mattino successivo, a partire dal 19 di febbraio fino al 30 aprile. La gestione della struttura, per un costo previsto di circa 50 mila euro a carico dell’Amministrazione comunale, sarà affidata alla Caritas Diocesana di Udine, a cui competerà l’allestimento della zona notte con posti letto e tendaggi oscuranti, la creazione di un’area docce, nonché la pulizia e igienizzazione degli spazi e il trattamento dell’acqua per i servizi. “Ritengo che fornire un letto caldo, un cambio d’abiti pulito e la possibilità di curare la propria igiene personale sia un’azione doverosa da parte di un’Amministrazione pubblica quando le difficoltà economiche e sociali finiscono per compromettere la dignità stessa delle persone”, ha commentato l’Assessore all’Equità sociale Gasparin, che ha avanzato la proposta nella riunione di Giunta di martedì. In più, oltre a godere finalmente di un luogo sicuro per la notte, i 24 ospiti riceveranno un kit base per l’igiene personale con asciugamano, sapone, spazzolino e dentifricio, un cambio d’abiti e un set di biancheria intima pulita proveniente dall’Emporio solidale della Caritas. GUARDA IL VIDEO