Nuovo furgone per l’Anffas a Gorizia, Riccardi: Fvg all’avanguardia su disabili

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Clima delle grandi occasioni oggi alla sede Anffas di Gorizia, dove è stato inaugurato il nuovo furgone acquistato dall’associazione grazie ad un finanziamento regionale. Il mezzo, che avrà cinque anni di garanzia fino a 200 mila chilometri, potrà ospitare in tutta sicurezza fino a quattro carrozzine: si tratta – è stato detto nel corso della cerimonia – di uno tra i più completi a livello nazionale. Presente all’evento anche l’assessore regionale Riccardo Riccardi, che ha sottolineato come quella del supporto alla disabilità e al tema del dopo di noi è una sfida che come Friuli Venezia Giulia “abbiamo vinto, siamo una regione all’avanguardia su questo in Italia”. Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente sezionale di Anffas Mario Brancati, che ha annunciato come il prossimo 5 ottobre la Consulta regionale Disabili premierà proprio a Gorizia la Regione per l’attenzione dedicata a chi ha handicap.

BRANCATI

Nel corso della cerimonia di inaugurazione presente in rappresentanza del Comune di Gorizia anche l’assessore al welfare Silvana Romano, che ha evidenziato come “l’associazionismo cittadino sia sempre positivo e pronto” quando c’è da mettersi a disposizione.