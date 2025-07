Nuovo impianto per il recupero delle biomasse agro-forestali a Ronchis

Una soluzione per facilitare lo smaltimento del verde in un’ottica di economia circolare. E’ quella rappresentata dal nuovo impianto per il recupero delle biomasse agro-forestali provenienti dai lavori di manutenzione del verde sia in ambito pubblico che privato inaugurato a Ronchis. Il sito rimetterà in circolo materiali classificati come rifiuti che subiranno una trasformazione in biocombustibile certificato secondo quanto dettato dalla direttiva europea. Verrà in questo modo data una risposta concreta anche agli enti locali che da anni trovano difficoltà nello smaltimento del verde pubblico e che ora potranno conferire il materiale per essere anche convertito secondo criteri “tecnicamente efficienti ed economicamente sostenibili”. Il taglio del nastro è stato salutato positivamente dal presidente del consiglio regionale Mauro Bordin e dalla consigliera regionale Manuela Celotti, che evidenziano come “bisogna essere in grado di fornire risposte sempre più immediate al mondo dell’economia e delle imprese”.