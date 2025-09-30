Nuovo ospedale, cittadini ottimisti. I dubbi della Cgil sulle tempistiche

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. In pensione ci andrà, un po’ alla volta. Perché l’attuale ospedale civile di Pordenone lascerà gradualmente spazio al nuovo nosocomio a partire dal 29 novembre ma per vederlo completamente operativo bisognerà attendere maggio del prossimo anno.
Tra i cittadini regna un certo ottimismo su quello che sarà il nuovo nosocomio. Fiduciosi del fatto che una struttura moderna potrà garantire, anche, prestazioni sanitarie ottimali.
Scettica, invece, la Cgil. I dubbi di Pierluigi Benvenuto derivano non solo dalle tempistiche ma anche dal personale che lavorerà all’interno del nuovo ospedale. L’organico ridotto all’osso e la fuga di medici ed infermieri dal pubblico rischia, infatti, di vanificare gli sforzi messi in campo per realizzare una struttura completamente nuova e dotata delle più moderne tecnologie in ambito sanitario.