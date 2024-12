E’ stato presentato dalla sezione del Soccorso Alpino di Sappada il nuovo quad in dotazione ai 19 volontari della località turistica. Si tratta di un mezzo completo di cingoli per l’inverno e di slitta per portare materiale ed eventualmente avvicinare la barella in cui si trova la persona da soccorrere. E’ stato acquistato grazie al sostegno economico di numerose realtà del territorio.