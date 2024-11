Nuovo rappresentante Anioc in Fvg: è Raffaele Padrone di Porcia

Dopo dieci anni di assenza, il Friuli Venezia Giulia torna ad avere un proprio rappresentante nell’Associazione Nazionale Insigniti degli Ordini Cavallereschi (Anioc). È il dott. Raffaele Padrone, residente a Porcia, a essere stato nominato nuovo Coordinatore Regionale. Originario dell’Irpinia, Padrone vanta una lunga carriera come Ispettore Superiore della Polizia di Stato ed è noto a livello nazionale per il suo impegno nel sindacato, nel sociale e nello sport.

L’incarico di Coordinatore Regionale gli è stato conferito dal Segretario Generale dell’Anioc, il Conte Maurizio Monzani. Per l’occasione, il sindaco di Porcia, architetto Marco Sartini, ha voluto accoglierlo nuovamente in Municipio, come già avvenuto nel 2022, quando Padrone aveva ricevuto l’onorificenza di Ufficiale dell’Ordine dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

“È un orgoglio per la nostra comunità avere un cittadino che riveste un ruolo così prestigioso, rappresentando il Friuli Venezia Giulia a livello nazionale,” ha dichiarato il sindaco Sartini durante l’incontro. Dopo anni di assenza di un rappresentante regionale, la nomina di Padrone segna infatti un ritorno importante per il Friuli Venezia Giulia all’interno dell’Anioc.

[Nella foto: il Sindaco Sartini con il dott. Raffaele Padrone durante l’incontro in Comune.]