Nuovo scontro tra Cisint e Forza Italia, polemiche sui migranti

C’eravamo tanto amati o forse neanche tanto. Lo scontro tra Anna Maria Cisint e Forza Italia torna a pulsare dopo le polemiche post elettorali ora a ravvivare il fuoco è stata l’ultima uscita della eurodeputata del carroccio che ha invitato dei migranti accampati vicino alla Questura di Monfalcone a spostarsi verso Trieste. A stretto giro è arrivata la replica non delle opposizioni ma proprio di Forza Italia con Alberto Polacco, segretario comunale di Trieste, e il consigliere regionale Michele Lobianco i quali in una nota pensano che sia «lecito, ragionevole e, probabilmente, doveroso confidare che un europarlamentare sappia formulare proposte più strutturate, serie e profonde rispetto a spostare i migranti da Monfalcone a Trieste come se si trattasse di un problema di vuoti e di pieni. Un approccio del genere non risolve nulla, anzi, dimostra una visione miope e intrisa di propaganda di piccolo cabotaggio di un tema complesso che richiede azioni di ampio respiro, non ripicche territoriali» concludono Lobianco e Polacco.

A stretto giro la replica di Cisint, che a Monfalcone è anche assessore alla sicurezza e al degrado: «Sono certa che gli esponenti locali di Forza Italia, mentre scrivevano a me, stessero già contattato i loro riferimenti all’interno della maggioranza Ppe europea e pretendendo ciò che noi da tempo chiediamo alla presidente Von der Leyen e al Commissario Brunner, responsabile della gestione dei flussi migratori».

Uno scontro che non lascerà strascichi a breve ma sicuramente potrebbe averne in una possibile candidatura di Cisint ad altri ruoli, come ad esempio una personale ambizione a presidente di Regione o sindaco di Trieste.