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Nuovo sopralluogo alla Cavarzerani, stavolta di Futuro Nazionale

Dopo la visita di Debora Serracchiani, il deputato Gianangelo Bof chiede conto dei costi dell’accoglienza e dei rimpatri. Ugo Rossi rilancia le segnalazioni dei residenti
Alexis Sabot
Autore: Alexis Sabot

A quattro giorni dalla visita di Debora Serracchiani, nuovo sopralluogo di rappresentanti politici all’interno dell’ex caserma Cavarzerani di Udine che attualmente ospita 453 persone. Questo pomeriggio nella struttura di via Cividale è entrata una delegazione di Futuro Nazionale. Con il deputato e coordinatore regionale Gianangelo Bof c’erano la consigliera regionale Maddalena Spagnolo e il consigliere comunale di Trieste Ugo Rossi, tra i primi sostenitori del generale Roberto Vannacci.

Bof ha puntato il dito sui costi dell’accoglienza e sui rimpatri.  Il deputato ha parlato di 100 milioni di euro spesi per l’accoglienza dal 2022 e ha citato 2 mila rimpatri su 10 mila persone transitate dal centro. “E tutti gli altri dove sono, ce lo dovranno dire”, ha detto, chiedendo alla maggioranza regionale di farsi sentire al ministero dell’Interno.

“Non possiamo continuare a mantenere delle persone che non hanno il diritto di stare nel nostro Paese”, ha detto Spagnolo, sollecitando un intervento sulla gestione dell’accoglienza.

Rossi, tra i primi sostenitori del generale Vannacci, ha rilanciato le segnalazioni dei residenti su spaccio e minacce attorno alla caserma. “Abbiamo chiesto la presenza dell’onorevole Bof proprio perché la cittadinanza è stufa”, ha detto, riferendo che un residente sarebbe stato minacciato con un coltello.

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