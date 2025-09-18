  • Aiello del Friuli
BUSINESS FVG
giovedì 18 Settembre 2025
BUSINESS FVG


Cronaca

Nuovo sopralluogo dei carabinieri a Gemona: sequestrati alcuni farmaci

Hubert Londero
Autore: Hubert Londero

GUARDA IL VIDEO Nuovi sviluppi nelle indagini del delitto di Gemona. Questa mattina, i carabinieri del Roni di Udine sono tornati nella casa di via dei Lotti dove il 25 luglio Alessandro Venier è stato ucciso e fatto a pezzi, per cercare materiale biologico da aggiungere a quanto già trovato dai Ris di Parma un mese fa. I militari hanno sequestrato alcune confezioni di farmaci trovate dell’abitazione. L’accertamento tecnico irripetibile, al quale hanno partecipato anche i difensori di Lorena Venier, madre della vittima, e di Maylin Castro Monsalvo, sua compagna, è stato disposto dal sostituto procuratore Giorgio Milillo per trovare riscontri rispetto a quanto confessato da Lorena nei giorni successivi alla scoperta del delitto.
Le operazioni, durate oltre quattro ore, sono cominciate verso le 10. Gli artificieri hanno controllato i reperti della prima guerra mondiale collezionati da Alessandro, tra i quali hanno trovato alcuni oggetti ancora integri, ma già scaricati dal loro contenuto esplosivo. Successivamente, la squadra rilievi ha passato al setaccio tutte le stanze della bifamiliare, compresa la lavanderia dove è stato trovato il seghetto con cui l’uomo è stato sezionato, e il garage dove i suoi resti sono stati messi in un bidone e coperti di calce viva.
Al termine del sopralluogo, i difensori di Lorena, gli avvocati Paolo e Alice Bevilacqua, hanno parlato delle condizioni della loro assistita, in misura cautelare al Coroneo di Trieste.

