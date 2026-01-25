Nuovo tempio crematorio di Paderno, già 1.800 firme per ridurre le salme

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Ha raggiunto quota 1.800 firme la petizione del Comitato Beivars Vive!, lanciata dal basso per chiedere alla Regione Friuli Venezia Giulia di limitare il numero degli incenerimenti previsti nel nuovo Tempio crematorio in fase di ultimazione alle spalle del cimitero comunale di Paderno, a Udine.

La raccolta firme, che sarà presentata al Consiglio regionale, punta ad abbassare il tetto annuo dalle attuali 8.000 cremazioni consentite a 2.400, rendendo il limite vincolante attraverso un atto regionale.

Le sottoscrizioni, raccolte inizialmente soprattutto tra i residenti dei quartieri di Godia, Beivars e Paderno, sono più che raddoppiate nelle ultime settimane, anche grazie a un intenso passaparola e a una capillare attività di condivisione sui gruppi WhatsApp.

Intanto il forno crematorio, già a buon punto, dovrebbe essere completato entro il mese di febbraio.