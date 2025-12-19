Nuovo tempio crematorio di Udine, raccolta firme per limitare le

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. È partita oggi la raccolta firme promossa dal Comitato Beivars Vive! per chiedere una riduzione del numero massimo di cremazioni autorizzate nel nuovo tempio crematorio in costruzione in via Emilia, accanto al cimitero di Paderno, tra Beivars e Udine nord.

La petizione, che sarà presentata al Consiglio regionale, punta ad abbassare il tetto annuo dalle attuali 8.000 cremazioni a 2.400, rendendo il limite vincolante attraverso un atto regionale. La campagna di adesione prevede una dozzina di banchetti nelle prossime settimane e sarà accompagnata dalla distribuzione di volantini nei quartieri di Chiavris, Paderno, Beivars e Godia.

Il Comitato chiede inoltre la redazione e l’approvazione del Piano regionale previsto dalla legge 12/2011, per evitare squilibri territoriali. “Ad oggi – spiega il vicepresidente del comitato, Fabrizio Vicario – la provincia di Pordenone risulta priva di impianti, mentre quella di Udine ne avrà ben 3”. «Le nostre richieste – prosegue il cittadino – servono a fermare il sovradimensionamento dell’impianto e quindi evitare il rischio del cosiddetto “turismo funerario” con salme provenienti da fuori comune e regione. Evidente anche la conseguente finalità di ridurre l’impatto di sostanze come diossine e mercurio, nonché il pesante sovraccarico della viabilità in un’area con infrastrutture viarie e pedonali. inadeguate e che ospita il polo scolastico e sportivo Bearzi». Secondo il Comitato, l’attuale limite autorizzato contrasterebbe anche con gli obiettivi del PAESC 2030 e con il principio di prossimità.