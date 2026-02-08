Nuovo tempio crematorio, oltre 3mila firme per limitare le salme

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sono oltre 3mila le sottoscrizioni raccolte a Udine per limitare il numero massimo delle cremazioni autorizzate nel nuovo tempio crematorio in via Emilia, accanto al cimitero di Paderno, tra Beivars e Udine nord. La raccolte firme, promossa dal Comitato Beivars Vive!, si è chiusa oggi con il banchetto in via Canciani nel centro città.

Alla base dell’iniziativa, che chiede di portare il tetto annuo dalle attuali 8.000 salme a 2.400, rendendo il limite vincolante attraverso un atto regionale, i rischi connessi all’eccesso di cremazioni.

La raccolta firme è stata sostenuta da alcuni politici friulani, come il consigliere comunale Antonella Eloisa Gatta, prima firmataria della petizione, e Angelo Compagnon. Ora le oltre 3mila firme prenderanno la strada di Trieste.