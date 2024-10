Nuovo voli al Trieste Airport tra il Friuli Venezia Giulia e Rotterdam

Trieste Airport ha annunciato una nuova rotta aerea che collegherà il Friuli Venezia Giulia direttamente con Rotterdam grazie alla compagnia Transavia. I voli inizieranno il 1° aprile 2025 e saranno operativi tre volte alla settimana.

Durante la stagione estiva IATA 2025, Transavia offrirà voli diretti tra Trieste Airport e l’hub di Rotterdam-L’Aia nei giorni di martedì, venerdì e sabato. Nei mesi di luglio e agosto, per rispondere meglio alla domanda turistica, il volo del sabato sarà spostato alla domenica.

L’Amministratore delegato di Trieste Airport, Marco Consalvo, ha commentato: “Questa è una doppia novità per il nostro scalo. Trieste Airport accoglie un nuovo vettore, il quinto a operare sul nostro aeroporto, e per la prima volta il Friuli Venezia Giulia avrà un collegamento di linea diretto per Rotterdam. Questo annuncio rappresenta un’importante opportunità di crescita sia per il mercato turistico incoming nella nostra Regione che per quello outgoing verso la città dinamica di Rotterdam, seconda città dei Paesi Bassi, situata a meno di un’ora dalla capitale Amsterdam”.

Rotterdam è sede del porto più grande d’Europa, un punto strategico per il commercio marittimo e un’opportunità significativa per sostenere le attività industriali della nostra Regione.