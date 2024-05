Nursind: mancano sempre più infermieri, ora si dia valore alla professione

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Mancanza di personale e un settore, quello pubblico, che non è più appetibile e per questo servono iniziative per attrarre giovani. Il Nursind, sindacato degli infermieri, si è ritrovato a Trieste per l’assemblea nazionale. Tra gli obiettivi da chiedere al governo ci sono l’aumento dei salari ma anche l’autonomia della professione infermieristica che potrebbe essere utile per ridurre le liste di attesa.

Sul tema dell’autonomia differenziata il Nursind è scettico visto il rischio di avere delle sanità profondamente diverse nelle singola regioni.

Da un lato il rientro a casa di molti lavoratori, dall’altro stipendi non appetibili. Sono intervenuti anche il direttore di Asugi Antonio Poggiana e l’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi il quale ha sottolineato la necessità di aggiornare il sistema sanitario regionale attraverso anche una riorganizzazione delle professioni