‘O Friuli o Buttrio’, Luna Park di Santa Caterina a rischio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il Luna Park di Santa Caterina, in programma dal 25 ottobre al 16 novembre nel centro di Udine, è a serio rischio. La decisione del Comune di autorizzare solo 31 attrazioni in Piazza Primo Maggio, contro le 75 di due anni fa ad esempio, ha scatenato la reazione degli esercenti delle attività viaggianti, che si dicono pronti a presentare ricorso al TAR. Le alternative messe sul piatto sono le seguenti: o tornare allo Stadio Friuli, o trovare un’area altrettanto capiente, o abbandonare il capoluogo per Buttrio. Uno smacco non da poco.

Al centro della contesa c’è per l’appunto l’area a sud dello stadio Friuli, considerata la sede naturale per ospitare il Luna Park e negata dal Comune su indicazione della Questura a causa delle concomitanti due partite dell’Udinese (contro il Lecce il 25 ottobre e contro l’Atalanta il 1° novembre).

“Si tratta di un’area che lo stesso regolamento comunale, varato nel 1994 (delibera 4/7 del 1994), indica come ideale per installare le attività viaggianti”, spiega Denni Medini, rappresentante dell’Unione Nazionale attrazionisti viaggianti (Unav). Si tratta di uno spazio di 25mila metri quadri, capace di ospitare fino a 120 attività e dotato – grazie alle risorse del Fondo Unico dello Spettacolo – di impianti sotterranei e cabine elettriche.

“Se l’area dello stadio viene negata, il Comune deve garantirci un’alternativa che possa ospitare almeno tutte le 75 attrazioni più storiche”, aggiunge il portavoce del Luna Park (attualmente impegnato alla Fiera di Santa Caterina, a Palmanova, con i suoi autoscontri).

“O si trova una soluzione che non escluda imprese familiari, o l’intenzione è di rinunciare tutti quanti alla tappa di Udine”, annuncia Medini. “Per questo motivo stiamo preparando un ricorso e l’85% degli esercenti si dice pronto a trasferirsi altrove”. Gli attrazionisti stanno infatti già cercando una nuova area dove posizionarsi per la ricorrenza, e l’alternativa individuata è l’ex area Bravi Market di Buttrio.