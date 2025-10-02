  • Aiello del Friuli
giovedì 2 Ottobre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Chiusaforte: il Comune verso l’acquisizione della Stazione della Ciclovia
Violentò la sorellina, condannato a 9 anni di reclusione
‘O Friuli o Buttrio’, Luna Park di Santa Caterina a rischio
Dalla Campania a Udine per truffare gli anziani: arrestato
Udine: nessun concerto dopo il corteo pro Pal del 14 ottobre
Operazione interforze, in sei davanti al Gup: verso il giudizio abbreviato
Udine Fiere inaugura Casa Moderna e Saperi & Sapori FVG: 180...
Sciopero generale per Gaza e la Flotilla: 4 le manifestazione in...
Collegamento Trieste-Istria in estate ben 18mila passeggeri
Elisa in lacrime per i bambini di Gaza
'O Friuli o Buttrio', Luna Park di Santa Caterina a rischio

Troppo poche le giostre ammesse in Piazza Primo Maggio. Sarà presentato un ricorso al Tar. I rappresentanti delle attrazioni viaggianti pronti a disertare la data di Udine
GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il Luna Park di Santa Caterina, in programma dal 25 ottobre al 16 novembre nel centro di Udine, è a serio rischio. La decisione del Comune di autorizzare solo 31 attrazioni in Piazza Primo Maggio, contro le 75 di due anni fa ad esempio, ha scatenato la reazione degli esercenti delle attività viaggianti, che si dicono pronti a presentare ricorso al TAR. Le alternative messe sul piatto sono le seguenti: o tornare allo Stadio Friuli, o trovare un’area altrettanto capiente, o abbandonare il capoluogo per Buttrio. Uno smacco non da poco.

Al centro della contesa c’è per l’appunto l’area a sud dello stadio Friuli, considerata la sede naturale per ospitare il Luna Park e negata dal Comune su indicazione della Questura a causa delle concomitanti due partite dell’Udinese (contro il Lecce il 25 ottobre e contro l’Atalanta il 1° novembre).

“Si tratta di un’area che lo stesso regolamento comunale, varato nel 1994 (delibera 4/7 del 1994), indica come ideale per installare le attività viaggianti”, spiega Denni Medini, rappresentante dell’Unione Nazionale attrazionisti viaggianti (Unav). Si tratta di uno spazio di 25mila metri quadri, capace di ospitare fino a 120 attività e dotato – grazie alle risorse del Fondo Unico dello Spettacolo – di impianti sotterranei e cabine elettriche.

“Se l’area dello stadio viene negata, il Comune deve garantirci un’alternativa che possa ospitare almeno tutte le 75 attrazioni più storiche”, aggiunge il portavoce del Luna Park (attualmente impegnato alla Fiera di Santa Caterina, a Palmanova, con i suoi autoscontri).

“O si trova una soluzione che non escluda imprese familiari, o l’intenzione è di rinunciare tutti quanti alla tappa di Udine”, annuncia Medini. “Per questo motivo stiamo preparando un ricorso e l’85% degli esercenti si dice pronto a trasferirsi altrove”. Gli attrazionisti stanno infatti già cercando una nuova area dove posizionarsi per la ricorrenza, e l’alternativa individuata è l’ex area Bravi Market di Buttrio.

