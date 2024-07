Oasi climatiche, 13 appuntamenti al fresco per bambini e ragazzi a Udine

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un agosto al fresco, all’ombra delle piante delle oasi climatiche udinesi, con un programma di intrattenimento dedicato all’ambiente e alla transizione ecologica.

E’ quello che ha organizzato il Comune di Udine per i bambini e ragazzi udinesi che da questo pomeriggio fino al 4 di settembre potranno ritrovarsi in Sezione Ragazzi e ai Giardini del Torso grazie al calendario allestito dal Servizio Ambiente con Biblioteca e Ludoteca. Una serie di appuntamenti e laboratori gratuiti ed aperti a tutti per sfruttare al meglio la nuova valorizzazione delle oasi climatiche e per imparare qualcosa di utile sull’ambiente e sulla sua salvaguardia. Sono 13 gli appuntamenti aperti ai bambini e ai ragazzi dai 4 anni in su, durante i quali, per fare qualche esempio, si potrà imparare come creare un tessuto, realizzare bombe di semi, coltivare una pianta sospesa dentro una sfera di muschio col metodo giapponese, liberare la creatività giocando con il microscopio.

“Il Comune di Udine promuove la creazione di una città sempre più adattabile ai cambiamenti climatici e accogliente per la popolazione” spiega l’Assessora all’Ambiente Eleonora Meloni. “Per questo è stata individuata ed allestita una rete diffusa di oasi climatiche. In questi luoghi si può sostare al fresco e partecipare ad attività e laboratori per tutti. Il nostro interesse è quello di investire in questi spazi per contrastare gli effetti del cambiamento climatico e offrire possibilità di apprendimento e socializzazione”

La realizzazione delle Oasi Climatiche del Comune di Udine ha lo scopo generale di aumentare la resilienza delle zone cittadine urbane rispetto ai rischi generati dai cambiamenti climatici, con particolare riferimento alle ondate di calore ed ai fenomeni di precipitazioni estreme e di siccità. Lo scopo finale della misura è la realizzazione di oasi climatiche e delle attività di informazione, formazione, divulgazione, relative alle tematiche di adattamento al cambiamento climatico, creando quindi di fatto anche una oasi di socialità.

Le prime tre oasi climatiche individuate in città sono tre: la Sezione Ragazzi della Biblioteca Joppi, il Giardino del Torso e il Museo Friulano di Storia Naturale. Il Comune ha quindi realizzato una apposita progettazione all’interno della quale sono stati opportunatamente scelti gli elementi basilari costitutivi delle Oasi e la relativa organizzazione all’interno degli spazi disponibili-. Lo scopo è quello di incentivare la fruizione da parte dei cittadini, per limitare gli effetti delle ondate di calore, in primis, e per organizzare gli eventi divulgativi ed i laboratori sull’adattamento al cambiamento climatico che si terranno in questi spazi nei prossimi mesi.