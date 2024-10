Autosufficienza nella produzione di plasma: sfida cruciale per il Friuli Venezia Giulia

Il Friuli Venezia Giulia si pone come obiettivo l’autosufficienza nella produzione di plasma, fondamentale per la realizzazione di farmaci. L’appello a contribuire a questo traguardo è stato lanciato durante il congresso provinciale dell’Associazione Friulana Donatori di Sangue (Afds) di Pordenone, svoltosi a Campagna di Maniago in occasione del 50° anniversario della sezione locale.

Durante l’evento, sono stati premiati 685 donatori benemeriti e riconosciute le sezioni che si sono distinte nel 2023. Il presidente provinciale Mauro Verardo e Andrea Bontadini, direttore del Dipartimento di Medicina Trasfusionale di Pordenone, hanno sottolineato l’importanza di aumentare le donazioni di plasma, poiché attualmente l’Italia copre solo il 70% del fabbisogno nazionale. «Il contributo della nostra regione – ha spiegato Bontadini – è significativo e in costante crescita. Negli ultimi quattro anni, abbiamo intrapreso riorganizzazioni complesse che stanno portando risultati concreti: oggi contiamo mille donazioni di plasma in più rispetto al passato, ma l’impegno deve continuare a crescere».

Ivo Baita, vicepresidente nazionale Fidas, ha evidenziato che nel 2023 l’Afds Pordenone ha raccolto 10.000 donazioni, ma ha ricordato che a livello nazionale questo copre il fabbisogno di un solo giorno. “Siamo la nona associazione federata Fidas per numero di donazioni sulle 81 totali in Italia – ha ricordato Baita – Ricordo però anche che a livello nazionale queste donazioni coprono il fabbisogno di un solo giorno».

Oltre alla sfida del plasma, l’Afds deve affrontare la necessità di reclutare nuovi volontari e garantire un ricambio generazionale. Il congresso ha anche annunciato che nel 2026 Pordenone ospiterà il Congresso Nazionale Fidas, con oltre 2.000 partecipanti attesi.