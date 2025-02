Occupazione di terreni ed edifici: sette persone denunciate

Sette persone denunciate per invasione di terreni ed edifici, un allontanamento da Udine per tre anni e sei “espulsioni” dalla zona rossa. Sono i risultati dell’attività della polizia di stato, nelle aree ferroviarie dismesse e in quelle limitrofe alla stazione, dopo l’ultimo Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. I controlli sono stati eseguiti dal personale della Polfer congiuntamente con la squadra mobile e l’unità cinofila della polizia locale. Nel corso dell’attività sono stati anche trovati e sequestrati 160 grammi di hashish e 20 grammi di cocaina: erano nascosti all’interno di uno degli edifici dell’area dismessa.