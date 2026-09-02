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Odissea per una Tac: “Ho fatto 130 chilometri a vuoto”

Pordenone: un imprenditore invia una lettera di protesta ad Asfo. La vicenda, però, ha un lieto fine.
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Storie di ordinaria burocrazia sanitaria che trasformano l’ansia per la propria salute in una corsa ad ostacoli. È quanto accaduto ad Alessandro Lacchin, imprenditore di Budoia residente a Lignano Sabbiadoro, che nei giorni scorsi ha inviato un reclamo alla Direzione dell’Ospedale di Pordenone e all’Ufficio Relazioni con il Pubblico.

La vicenda ha inizio dopo la prescrizione di una TC Coronarografia. Contattato il Cup il 20 agosto, l’utente trova un posto libero l’8 ottobre all’ospedale di San Vito al Tagliamento. L’operatrice segnala tuttavia una possibile data antecedente – il 30 settembre – a Pordenone, precisando però che l’appuntamento è prenotabile solo recandosi di persona in reparto. Una successiva chiamata al servizio di radiologia pordenonese conferma l’impossibilità di gestire la verifica via email o telefono: serve il controllo visivo dell’impegnativa allo sportello.

La doccia fredda arriva il giorno seguente. Dopo un viaggio di circa 130 chilometri, tra andata e ritorno, inserito a fatica nella giornata lavorativa, Lacchin si presenta all’accettazione della Radiologia. Ad attenderlo, secondo quanto denunciato, c’è un’amara sorpresa: il personale non guarda nemmeno la ricetta medica e dichiara la prima disponibilità a metà ottobre. Alle proteste dell’uomo, gli viene risposto che gli ultimi posti liberi a settembre erano stati assegnati solo pochi minuti prima e che il reparto riserva pochissimi slot ai pazienti esterni.

Il cittadino, a quel punto, contesta la mancanza di empatia e l’inefficienza organizzativa: “Com’è possibile che nel 2026 – si è chiesto – sia necessario percorrere 130 km solo per sentirsi dire una data, senza che l’impegnativa venga nemmeno controllata?”.

Lacchin, a quel punto, invia una dura lettera ad Asfo, chiedendo alla direzione di avviare anche un’indagine interna. La sorpresa, questa volta positiva, arriva qualche giorno dopo l’invio della missiva: per lui è stato trovato un posto libero, a Pordenone, il 7 settembre.

Non sempre alzare la voce ha dei risvolti negativi.

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