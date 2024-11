Odore di gasolio dai rubinetti, cittadini di Mersino procedono con analisi private

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Diversi abitanti di Mersino, nel comune di Pulfero, segnalano ancora odori sgradevoli nell’acqua erogata nelle proprie abitazioni. A 6 giorni dalla revoca dell’ordinanza che ne vietava l’utilizzo e a 40 giorni esatti dall’inizio dell’emergenza, scattata ai piedi del Matajur a seguito di una manutenzione errata di una pompa, alcuni cittadini delle Valli del Natisone hanno deciso di procedere con delle analisi private e indipendenti per capire se nelle tubature siano ancora presenti particelle di idrocarburi oltre la soglia di legge.

La situazione varia di casa in casa e non coinvolge tutte i 50 residenti di Mersino Alto e Basso. A Ieronizza, invece, borgata di 15 abitanti di Savogna, i kit d’acqua vengono ancora distribuiti, ma i residenti lamentano l’odore di biossido di cloro usato durante le recenti sanificazioni delle tubature pubbliche avviate in settimana dal Cafc. Lavaggi che hanno raggiunto solamente i pozzetti delle abitazioni, non le reti private. Questo per la contrarierà dei residenti a firmare una liberatoria che non avrebbe coperto eventuali costi collaterali.

Ai residenti che hanno lamentato lo scarso intervento dei sindaci sull’emergenza acqua, risponde la prima cittadina di Savogna, Tatiana Bragalini. “Nessuno ha mai minimizzato il problema”, replica la sindaca, che sottolinea come ora i disagi siano fortunatamente limitati agli odori, non alla potabilità. “Le porte dell’Amministrazione sono sempre aperte se servono ulteriori confronti, ma ritengo si stia andando oltre rispetto a quello che può fare il Comune. Capiamo i disagi – conclude Bragalini -, ma se fossi stata io una dei cittadini coinvolti nella problematica, avrei accettato di firmare la liberatoria, accettando il rischio della soluzione proposta da Cafc”.

Va sottolineato, infatti, che a seguito dell’errata manutenzione alla pompa, Cafc ha aperto un sinistro con la sua assicurazione. In una fase successiva, quindi, il Consorzio potrebbe anche valutare di inserire le eventuali richieste danni dei privati.