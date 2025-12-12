Offerta da 30 milioni di euro della sanità privata per acquistare l’ospedale di Spilimbergo

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Trenta milioni di euro per acquisire il blocco ospedaliero di Spilimbergo. E’ quanto messo sul piatto da un’azienda privata del settore sanitario, che ha presentato formale proposta ad Asfo. L’investimento prevedrebbe la realizzazione di ambulatori chirurgici, il potenziamento delle attività mediche, lo sviluppo dei servizi di riabilitazione, ortopedia e lungodegenza, la continuità della gestione dei DRG – i costi di ricovero – in capo all’Azienda Sanitaria. La praticabilità dell’operazione sarà valutata a inizio 2026. A un eventuale parere positivo di Afso dovrà seguire un passaggio in Consiglio regionale. La manifestazione di interesse è stata illustrata oggi dal direttore generale di Asfo, Giuseppe Tonutti, a Cisl, Uil e Nursind, che chiedono un confronto periodico oltre a garanzie sul personale.

Nel corso del confronto, è stato inoltre confermato che a breve verranno reintegrati 7 posti letto di Medicina, un risultato concreto – secondo i sindacati – che va nella direzione del rafforzamento dell’offerta sanitaria pubblica e della risposta ai bisogni del territorio.