Officina abusiva a Pozzuolo, scatta il sequestro

Un’officina meccanica abusiva è stata scoperta all’interno di una ditta di autonoleggio a Pozzuolo del Friuli. Il controllo è stato eseguito la scorsa settimana dalla squadra di polizia giudiziaria della Polizia stradale di Udine.

Nella sede della ditta era stata allestita un’area attrezzata per la manutenzione e la riparazione delle auto. Dagli accertamenti è emerso che l’attività veniva svolta senza i requisiti previsti dalla normativa. Oltre a ciò, gli agenti hanno trovato anche rifiuti speciali riconducibili alle lavorazioni dell’officina.

La Stradale ha sequestrato i locali e le attrezzature utilizzate per le riparazioni. Il titolare è stato denunciato per gestione non autorizzata di rifiuti e ha ricevuto una sanzione amministrativa di circa 5 mila euro.