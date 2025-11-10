Oggi 50 anni da Osimo, Mattarella: “Riconciliazione esempio internazionale”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Ricorre oggi il cinquantesimo anniversario della firma da parte di Italia e Jugoslavia del Trattato di Osimo, che stabiliva la definitiva accettazione dello status quo determinato nel 1954 con la sovranità italiana su Trieste e la zona A, e di quella jugoslava della zona B. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in una nota evidenzia l’importanza dell’accordo firmato il 10 novembre 1975, a cui “dobbiamo – scrive – la definitiva attribuzione, con certezza giuridica, di Trieste alla Repubblica Italiana e la risoluzione delle divergenze relative ai confini”.

Il Capo dello Stato aggiunge come la buona volontà delle parti abbia “consentito di chiudere in quelle aree uno dei passaggi più amari della recente storia italiana, trasformandole, nel giro di pochi anni, da pagina dolorosa a confine il più aperto d’Europa e, da luogo di aspra contrapposizione, a luogo di cooperazione, consolidato, in seguito, dalla comune appartenenza con Slovenia e Croazia alla Unione Europea”. E rilancia: “Il percorso di riconciliazione e ampia collaborazione con quei Paesi – sottolinea ancora Mattarella – costituisce un esempio nella comunità internazionale”. E proprio il Presidente della Repubblica è stato protagonista di concreti gesti di amicizia tra l’Italia e la vicina Slovenia negli ultimi anni: dalla mano nella mano del 2020 con l’allora omologo Borut Pahor a Basovizza, all’inaugurazione della Capitale europea della cultura transfrontaliera Nova Gorica-Gorizia lo scorso 8 febbraio avvenuta assieme alla presidente slovena attualmente in carica, Natasa Pirc-Musar.