Oggi prima giornata da bollino nero sulle autostrade regionali

Previsto un alto afflusso di mezzi lungo l’intera giornata di oggi sulle autostrade regionali in quella che è la prima di cinque giornate da bollino nero dell’estate 2025. Il 26 luglio infatti, assieme alle date di sabato 2, sabato 9, sabato 23 e sabato 30 agosto, è una delle cinque giornate cerchiate col pennarello nero nella stagione degli spostamenti causa vacanze. Autostrade Alto Adriatico stima il passaggio di quasi 6 milioni di utenti sulle strade di propria competenza da oggi al 31 agosto e verrà, quindi, battuto il record degli oltre 52 milioni di mezzi transitati nell’arco di tutto l’anno.

Per far fronte a questa mole di traffico, Autostrade Alto Adriatico ha potenziato il proprio personale in vista dell’esodo e controesodo estivo mettendo in campo oltre 300 tecnici e operatori, 80 in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, nelle singole giornate del weekend. Si tratta di personale di sala radio, ausiliari alla viabilità, operatori di info-mobilità, gestori di tratta ed esattori, assistenti all’utenza in servizio sui piazzali di stazione; e ancora, operatori degli impianti tecnologici, manutenzione d’urgenza, tecnici reperibili e personale del soccorso sanitario e meccanico. Una task force che verrà impiegata in sinergia con la Polizia stradale per la sicurezza di famiglie e turisti in viaggio lungo la rete.