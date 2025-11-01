Ognissanti, sicurezza potenziata nei cimiteri. Allontanati due accattoni

Un presidio costante, sia all’esterno che all’interno dei cimiteri di Pordenone. E’ quello operato, per Ognissanti, dalla polizia locale che, contro il fenomeno dei borseggi, dei furti nelle auto in sosta e nelle tombe, ha messo in campo oggi un servizio mirato di controllo. Anche con l’ausilio di personale in borghese. Così come hanno fatto i carabinieri e la polizia di stato.

Due accattoni, che chiedevano la questua, con insistenza, all’esterno del camposanto di Rorai Grande, sono stati allontanati dagli agenti.

L’assessore De Bortoli ha anche messo in evidenza come l’attenzione per la manutenzione dei cinque cimiteri di Pordenone sia costante e, di conseguenza, apprezzata.

Apprezzata anche dai cittadini, che oggi hanno fatto visita ai loro cari.

E c’è chi lancia una proposta.