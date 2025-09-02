Ok a intesa su utilizzo di droni per la Protezione Civile

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Accordo tra la Regione e i due Comandi di riferimento sul territorio per l’Aeronautica Militare per l’utilizzo di nuove tecnologie, con particolare riferimento ai droni di cui la Protezione civile si è dotata per potenziare le sue capacità di monitoraggio e intervento. L’assessore regionale alla Protezione civile Riccardo Riccardi ha definito quest’intesa come “strategica”. La firma della convenzione ha riguardato il 2° Stormo di Rivolto, il Comando Aeroporto di Aviano e la Protezione civile regionale al fine di definire le procedure, le norme di coordinamento e le reciproche responsabilità per lo svolgimento in sicurezza delle attività di volo mediante l’utilizzo di droni.

“L’accordo – sottolinea Riccardi – ci consentirà di agire in maggiore sicurezza sia in situazioni ordinarie che emergenziali connesse all’attività di

istituto della Protezione civile, all’interno di spazi di volo controllati”, aggiungendo che “in questo modo avremo anche una maggior conoscenza del teatro dei luoghi nel quale si verificano o si potranno verificare situazioni di crisi. La Protezione civile si è dotata di strumenti tecnologici

innovativi, quali i droni, e ha formato specificamente il proprio personale e i volontari, così che oggi disponiamo di un valore aggiunto il cui operato diventa fondamentale se abbiamo anche la sicurezza degli spazi di volo”. Da qui l’intesa con l’Aeronautica Militare: la convenzione avrà durata triennale.