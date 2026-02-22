Ok alla caserma dei pompieri. Il sindaco: “Ora il commissariato”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. I vigili del fuoco di San Vito al Tagliamento avranno una nuova caserma. Sorgerà in località Capraio e andrà a sostituire l’attuale distaccamento diventato ormai vetusto. Sorgerà su un terreno di 7mila metri quadrati e costerà 5 milioni di euro. I lavori potrebbero essere ultimati entro il 2028 o, al massimo, entro l’inizio dell’anno successivo.

Il sindaco Bernava, ottenuto il disco verde per la nuova caserma dei pompieri, vuole spingersi oltre in tema di sicurezza. E ha lanciato la volontà di voler ospitare a San Vito un commissariato di polizia. Il nodo, però, è legato alla carenza del personale.