Ok alla legge elettorale. Ballottaggi e terzo mandato, cosa cambia

Clima acceso nella seconda e ultima tranche di discussione sul ddl 15 in Consiglio regionale, conclusa con la prevista approvazione a maggioranza (Centrodestra a favore, tutte le Opposizioni contrarie) della norma che modifica alcuni aspetti della legge elettorale per i Comuni. Vengono introdotte in particolare la possibilità di terzo mandato per i sindaci dei territori fino a 15mila abitanti e la nuova regola sui ballottaggi, d’ora in poi possibili solo se nessun candidato raggiungerà il 40% dei voti al primo turno.

Non sono mancati momenti di forte tensione in particolare tra il presidente Massimiliano Fedriga e il consigliere Pd, Francesco Russo, che si sono scontrati con un lessico acceso, tanto che è stata sospesa la seduta. Il tutto sarebbe partito da un commento sulle donne di un consigliere di maggioranza mentre si discuteva di parità di genere.

Nonostante i due articoli-chiave del ddl portato in Aula dall’assessore Pierpaolo Roberti fossero già stati approvati nel tardo pomeriggio di ieri, i consiglieri si sono accalorati su due proposte presentate dai gruppi di minoranza. Giulia Massolino (Patto-Civica) ha provato a introdurre nel testo il linguaggio di genere, che prevede ad esempio di sostituire il termine “candidato” con “persona candidata”. “Garantire questa concordanza è un aspetto importante”, ha sottolineato la prima firmataria, supportata dalla dem Manuela Celotti (che ha citato l’opinione favorevole dell’Accademia della Crusca), da Laura Fasiolo del Pd che ha invocato “un salto culturale”, dalla pentastellata Rosaria Capozzi, da Furio Honsell (Open) che ha fatto riferimento al linguista De Mauro e dal capogruppo del Patto-Civica, Massimo Moretuzzo, convinto che “non si tratti di una questione superficiale”.

Ecco le principali novità introdotte:

TERZO MANDATO. Viene introdotta la possibilità di un terzo mandato per i sindaci dei Comuni tra i 5000 e i 15mila abitanti, sul modello di quanto già avviene in Friuli Venezia Giulia per i municipi tra mille e cinquemila residenti. Al di sotto dei 1000 abitanti resta la possibilità di un numero illimitato di mandati.

BALLOTTAGGI. D’ora in poi sarà sufficiente ottenere il 40 per cento dei voti al primo turno per diventare sindaco nei Comuni con più di 15mila abitanti. Solo se nessuno dei candidati supererà quella soglia si procederà al ballottaggio tra i primi due classificati. Abrogata dunque la soglia della maggioranza assoluta dei voti (50% più 1) necessaria per essere eletti al primo turno, che è in vigore in quasi tutte le altre regioni.

CANDIDATI UNICI. Un emendamento bipartisan introduce una novità nel caso si presenti un solo candidato alla carica di sindaco: non sarà più necessario superare il quorum del 50 per cento dei votanti per eleggere il primo cittadino, ma sarà sufficiente un’affluenza al voto del 40%.

CENSIMENTO. Il ddl stabilisce come riferimento demografico per i Comuni al voto il censimento permanente, che viene aggiornato annualmente, e non più il censimento generale della popolazione.

PRIVACY. Alcune norme stabiliscono la necessità di un regolamento per determinare le modalità di raccolta, conservazione e divulgazione dei risultati elettorali e dei dati contenuti nell’anagrafe degli amministratori locali, per rispettare le disposizioni in materia di trasparenza e di tutela dei dati