Olimpiadi 2026, la torcia passa da Udine: 37 tedofori in città

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Anche Udine farà parte delle 110 province italiane che stanno accompagnando la fiamma olimpica fino a Milano-Cortina. Nel capoluogo friulano la torcia olimpica percorrerà circa 8 chilometri tutto intorno e nel cuore del centro storico udinese, terminando il suo percorso sotto la torre dell’orologio in piazza Libertà, dove si accenderà il braciere olimpico.

A portare la torcia saranno ben 37 tedofori, tra i quali molti volti noti dello spettacolo e, soprattutto, dello sport friulano del presente e del passato, chiamati a raccolta da enti e istituzioni sportive del Friuli Venezia Giulia. Vestiranno il bianco della divisa ufficiale di Milano-Cortina la bandiera del basket udinese e regionale Michele Antonutti, la conduttrice Lodovica Comello, l’ex calciatore Luigi De Agostini, nazionale azzurro ai mondiali di Italia ’90 e la campionessa mondiale di pallavolo Rachele Sangiuliano.

Sfileranno inoltre il mezzofondista Venanzio Ortis, medaglia d’oro e argento agli Europei di Praga ’78, la ginnasta di ritmica Tara Dragas, portacolori dell’Asu Udine, medaglia di bronzo alla World Cup di Baku al nastro e protagonista ai mondiali di specialità di Rio de Janeiro, e l’ex calciatrice bandiera del Tavagnacco Calcio e della nazionale italiana Alessia Tuttino.

Il percorso della torcia e la city celebration in piazza Libertà

La fiamma olimpica partirà alle 17.30 circa da via Cividale, altezza supermercato Lidl, e percorrerà nell’ordine via Cividale, viale Trieste, piazzale D’Annunzio, via Aquileia in direzione centro, via Piave, via Gorghi, via Crispi, Piazza Garibaldi, via del Gelso, via Poscolle, via Marco Volpe, via Micesio sul ring urbano. Si dirigerà verso il centro storico attraverso via Anton Lazzaro Moro, via Mantica, e palazzo Antonini, arrivando poi in via Gemona e piazzale Osoppo. Da qui il corteo olimpico transiterà in viale della Vittoria verso piazza Primo Maggio. Arrivati in Giardin Grande il tedoforo svolterà in via Porta Nuova, passerà per piazzetta San Cristoforo, compiendo i suoi ultimi passi in via Mercatovecchio, piazza Matteotti, via Cavour e chiuderà il suo percorso in piazza Libertà. I metri finali fino alla tappa finale saranno trasmessi live nel villaggio allestito di fronte alla Loggia del Lionello. A gestire la viabilità e a occuparsi della sicurezza del percorso saranno gli agenti della Polizia Locale di Udine.

Proprio in piazza Libertà, dopo due ore di staffetta per le vie del capoluogo friulano, l’ultimo tedoforo accenderà il braciere udinese di Milano-Cortina 2026. Nel frattempo, dalle ore 17 fino all’arrivo della fiamma olimpica, sarà attivo un villaggio che vedrà gli interventi delle autorità, intrattenimento musicale, attività sportive, e distribuzione dei gadget da parte degli sponsor dell’evento. Sul palco si alterneranno poi gli interventi istituzionali. Per il Comune di Udine, dalle 17.30 alle 18, interverranno il vicesindaco Alessandro Venanzi e l’assessora allo sport Chiara Dazzan, seguiti dal presidente del Coni FVG Andrea Marcon e dalla presidente del Comitato Paralimpico FVG Maria Elisabetta Capasa.

“Per Udine è un grande motivo di orgoglio accompagnare la torcia olimpica nel suo percorso verso l’apertura dei Giochi di Milano-Cortina. La nostra città, e nell’ultimo periodo abbiamo avuto la fortuna di vederlo a più riprese, crede fortemente nello sport e nei suoi valori. Siamo certi che sarà un momento altamente emozionante per tutti: cittadini, turisti e appassionati che potranno vedere la fiamma olimpica attraversare i luoghi più significativi di Udine. Un’esperienza speciale soprattutto per i più piccoli, che conserveranno il ricordo di questa giornata come qualcosa di unico”, è il commento del vicesindaco Alessandro Venanzi.

“I valori dello sport olimpico sono perfettamente aderenti alla storia e all’identità della città di Udine: rispetto, amicizia, pluralità. Siamo fieri di farci a nostra volta portatori di questi principi, che lo sport sa trasmettere come pochi altri ambiti. A portare la fiaccola olimpica saranno grandi nomi dello sport friulano, atleti e atlete di tante discipline diverse, protagonisti di pagine importanti che in passato ci hanno reso orgogliosi, e ci renderanno fieri in futuro. Celebriamo i valori dello sport con il nostro patrimonio sportivo, che come nessun altro è in grado di ispirare le nuove generazioni”, sono le parole dell’Assessora allo sport Chiara Dazzan.