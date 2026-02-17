Olimpiadi: Romanin 14^ con la staffetta, Pittin 24^ in combinata

Le Olimpiadi di Milano Cortina:

Oggi impegnati in gara tra i friulani Nicola Romanin e Alessandro Pittin. Per il biatleta, impegnato nella staffetta maschile 4×7.5 km, un piazzamento lontano dal podio. Nella gara vinta dalla Francia davanti a Norvegia e Svezia infatti gli azzurri si sono piazzati solo quattordicesimi, molto attardati sin dalla prima frazione. Romanin, impegnato come terzo azzurro, ha preso il testimone 18esimo e ha recuperato tre posizioni. Per lui, in virtù delle ottime prestazioni fin qui avute, ci sarà anche un posto nella mass start in programma venerdì nel primo pomeriggio.

Per il carnico Alessandro Pittin 24esimo posto, in rimonta sugli sci dal 31esimo, nella combinata nordica dal trampolino lungo.

Domani tocca di nuovo a Lisa Vittozzi tentare l’assalto al podio, assieme alle compagne di squadra, nella staffetta femminile di biathlon. Il via alle 14.45.

In gara domani anche Lara Della Mea nello slalom speciale. Prima manche alle 10, seconda alle 13.30.