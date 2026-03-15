Olio capitale, alla scoperta dell’Evo Friulano

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Dalla Puglia, dalla Sicilia al Friuli. L’olio si mette in mostra nella seconda giornata di Olio Capitale, l’evento fieristico aperto al pubblico e ospitato al Generali Convention Center di Trieste, dov’è possibile degustare e acquistare dai 233 espositori presenti tra i quali spicca anche un produttore friulano.
Organizzato dalla Camera di Commercio Venezia Giulia Olio Capitale sarà anche il primo concorso con la sezione speciale denominata O-liver, per assegnare ai partecipanti, in base a particolari requisiti, un apposito bollino fornito dalla Fondazione Italiana Fegato, che attesterà le proprietà benefiche per la salute del fegato di quel determinato olio extravergine di oliva. L’eposizione proseguirà fino a domani.