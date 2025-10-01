Oltre 10 chili di droga in casa; arrestato 27enne

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La droga, 10 chilogrammi di hashish e mezzo di cocaina, era nascosta un po’ dappertutto nella sua stanza in via Manzini a Udine: sotto il letto, nell’armadio, nel frigorifero. La polizia l’ha trovata grazie al fiuto di un cane dell’unità cinofila e ha arrestato il giovane, 27 anni italiano di seconda generazione, con l’accusa di spaccio.

Il ritrovamento dell’ingente quantitativo di stupefacenti risale a venerdì scorso. Gli agenti della Questura di Udine, sollecitati nei giorni precedenti dai cittadini della zona costituitisi in comitato contro la situazione in cui versa il quartiere, avevano notato il ragazzo agire in maniera sospetta nel Parco Martiri delle Foibe, tra i viali Ungheria e Trieste. Così, lo hanno tenuto d’occhio mentre entrava e usciva da una palazzina. Poi, sono saliti fino al quarto piano, dove il cane antidroga ha fiutato lo stupefacente e puntato l’ingresso dell’appartamento. I poliziotti hanno quindi aspettato il rientro del giovane e, dopo aver perquisito l’abitazione, lo hanno portato in carcere.

L’arresto è stato convalidato dal gip di Udine Rossella Miele che ha disposto per il 27enne, difeso dall’avvocato Maria Elena Giunchi, la custodia cautelare agli arresti domiciliari a casa della madre.