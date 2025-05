Oltre 5 mila goriziani senza medico di base di riferimento, in piazza giovedì

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. “La medicina territoriale è priva di progettualità”. Commenta così il Comitato Salute Pubblica di Gorizia la situazione relativa alla mancanza di medici di base di riferimento per oltre 5 mila cittadini del capoluogo isontino. Un numero che aumenta di mese in mese, perché i professionisti che vanno in quiescenza crescono e la soluzione per molti, una volta perso il medico di fiducia, è solo quella di rivolgersi ai Centri di assistenza primaria dove però spesso il medico che ci si trova di fronte non è sempre lo stesso. Proprio per sollevare il tema della mancanza di medici di medicina generale di riferimento per i cittadini sul territorio lo stesso Comitato ha programmato un flash mob di protesta davanti al Teatro Verdi di Gorizia giovedì 29 maggio alle 17.30, in occasione dell’inaugurazione in quel sito del festival èStoria alla presenza del ministro per la Cultura Alessandro Giuli. L’obiettivo degli organizzatori vuole essere quello di “rendere note le gravi difficoltà incontrate dai goriziani nel vedere soddisfatto il diritto alla salute. Attualmente più di 5.000 cittadini – continua il Comitato – non hanno il medico di base, la medicina territoriale è priva di progettualità, il futuro del reparto ospedaliero di cardiologia, della chirurgia oncologica e del Pronto Soccorso è incerto e riteniamo che tali criticità vadano portate alla luce nell’ambito di un Festival come E’Storia, che ha come tema di quest’anno la città”. E ha sottolineato lo stesso Comitato Salute Pubblica nel corso dell’ultima manifestazione di piazza di fronte al municipio, “una città senza sanità non è una città”.