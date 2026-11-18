Oltre 9mila persone seguite nel corso dell’anno, quasi 37 milioni di euro destinati ai servizi sociali e una popolazione sempre più anziana, con bisogni assistenziali in crescita. È la fotografia che emerge dal Bilancio sociale 2025 del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Territoriale “Friuli Centrale”, presentato il 17 novembre, che restituisce un quadro aggiornato delle condizioni sociali e demografiche dei nove Comuni di Campoformido, Martignacco, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Tavagnacco e Udine.

Un territorio di 158.015 abitanti nel quale il Comune di Udine, ente gestore dell’Ambito, riveste un ruolo centrale non soltanto per dimensioni demografiche, ma anche per la concentrazione delle situazioni di fragilità e delle richieste di sostegno.

Nel 2025 sono state 9.005 le persone prese in carico dai servizi sociali, pari al 5,7% della popolazione complessiva. Di queste, 6.659 risiedono a Udine, quasi il 74% del totale, a fronte di una popolazione cittadina di 98.501 abitanti, corrispondente al 62,3% dei residenti dell’intero Ambito.

Il dato evidenzia come il capoluogo concentri un volume di bisogni sociali proporzionalmente superiore al proprio peso demografico. A Udine, infatti, le persone in carico rappresentano il 6,76% dei residenti, un’incidenza superiore di oltre un punto percentuale alla media dell’Ambito. Negli altri otto Comuni il rapporto si attesta complessivamente attorno al 3,9%.

Dopo Udine, i Comuni con il maggior numero di utenti sono Tavagnacco, con 517 persone, e Pasian di Prato, con 478, seguiti da Pozzuolo del Friuli con 346. Nel corso del 2025 sono stati inoltre registrati 1.984 nuovi accessi al Segretariato sociale, il servizio che rappresenta il primo punto di ascolto, informazione e orientamento per cittadini e famiglie.

Quasi 37 milioni di euro per sostenere famiglie, anziani e persone fragili

Sul fronte delle risorse, il Bilancio sociale evidenzia una spesa complessiva di 36,86 milioni di euro, destinata prevalentemente agli interventi per le fasce più vulnerabili della popolazione.

La quota maggiore, pari a 12,9 milioni di euro, riguarda l’area minori, famiglia e disabilità, mentre 12,3 milioni sono stati destinati ai servizi per gli anziani. Insieme, questi due settori assorbono oltre il 68% delle risorse disponibili. Altri 4,4 milioni di euro sono stati impiegati per gli interventi rivolti agli adulti, con particolare attenzione al contrasto alla povertà, all’esclusione sociale e alle situazioni di marginalità.

Nel corso dell’anno i servizi hanno seguito 1.564 minori, di cui 1.146 residenti a Udine, mentre le persone in carico con certificazione di disabilità ai sensi della legge 104/1992 sono state 3.187, delle quali 2.034 nel capoluogo.

Particolarmente significativo il dato dell’assistenza domiciliare, che ha raggiunto 652 persone, con un aumento del 18% rispetto al 2024. L’85% dei beneficiari ha almeno 65 anni. Anche in questo settore Udine concentra una quota rilevante degli interventi, con 433 persone assistite, pari a circa due terzi del totale.

Sul versante del contrasto alla povertà, la Stazione di Posta di Udine, centro diurno dedicato all’accoglienza e al sostegno delle persone in condizioni di marginalità, ha contato nel 2025 oltre 1.200 accessi, confermandosi un presidio importante nella rete territoriale dei servizi.

Adolescenti e giovani, oltre 900 ragazzi seguiti dai servizi sociali

Un’attenzione particolare emerge dal Bilancio sociale anche rispetto alla condizione degli adolescenti, una fascia della popolazione particolarmente esposta a situazioni di fragilità familiare, disagio sociale e difficoltà educative. Dei 1.564 minori complessivamente in carico ai servizi sociali dell’Ambito, 929 hanno tra gli 11 e i 17 anni, pari a quasi il 60% del totale. La fascia più rappresentata è quella tra i 14 e i 17 anni, con 624 ragazzi, il 40% di tutti i minori seguiti. Significativa anche la prevalenza maschile: tra i ragazzi di 14-17 anni in carico, 443 sono maschi e 181 femmine. Sul totale dei minori assistiti, 1.146 risiedono a Udine, pari al 73,3%, a conferma della particolare concentrazione dei bisogni sociali ed educativi nel capoluogo.

Un capitolo rilevante riguarda inoltre i minori stranieri non accompagnati, ragazzi presenti sul territorio senza genitori o altri adulti legalmente responsabili. Nel corso del 2025 l’Ambito Friuli Centrale ha preso in carico 350 minori stranieri non accompagnati inseriti in strutture di accoglienza, ai quali si aggiungono 20 neomaggiorenni che hanno beneficiato della prosecuzione dei percorsi di tutela.

Un territorio sempre più anziano. A Udine una famiglia su due è composta da una sola persona

Accanto ai dati sull’attività dei servizi, il Bilancio sociale restituisce un quadro demografico che pone importanti interrogativi sul futuro del sistema di welfare.

Nei nove Comuni dell’Ambito vivono 42.919 persone con almeno 65 anni, pari al 27,2% della popolazione. Il rapporto tra anziani e giovani è particolarmente significativo: si contano circa 2,5 ultrasessantacinquenni per ogni ragazzo sotto i 15 anni.

A Udine gli over 65 sono 26.955, il 27,37% della popolazione cittadina, un valore sostanzialmente in linea con la media dell’Ambito. L’invecchiamento interessa dunque l’intero territorio, sebbene con intensità differenti: Pavia di Udine registra la quota più elevata di anziani, pari al 29,49%, mentre Martignacco si distingue per quella più contenuta, al 24,02%.

A caratterizzare maggiormente il capoluogo è però la composizione dei nuclei familiari. A Udine il 49,5% delle famiglie è formato da una sola persona, una percentuale sensibilmente superiore a quella degli altri Comuni, dove il fenomeno assume dimensioni più contenute. A Pozzuolo del Friuli, ad esempio, le famiglie monocomponenti rappresentano il 33,7% del totale, mentre a Martignacco il 35,5%.

Un dato che, insieme all’invecchiamento della popolazione, richiama l’attenzione sulla necessità di rafforzare i servizi di prossimità, l’assistenza domiciliare e le iniziative per contrastare l’isolamento sociale.

Anche il saldo demografico conferma le trasformazioni in atto. Nel 2025, nei nove Comuni, si sono registrate 950 nascite a fronte di 1.760 decessi, con un saldo naturale negativo di 810 persone. A Udine il divario è stato di 562 unità, con 587 nati e 1.149 decessi.

A questa evoluzione si accompagna una crescente complessità sociale del territorio urbano. Nel capoluogo risiedono infatti 14.961 cittadini stranieri, il 15,19% della popolazione cittadina e quasi il 78% di tutti i residenti stranieri dell’Ambito.

Giacomello: “Udine affronta le sfide sociali di una città capoluogo, il welfare deve essere sempre più vicino alle persone”

“I numeri del Bilancio sociale ci restituiscono con grande chiarezza la complessità delle sfide che Udine si trova ad affrontare”, dichiara Carlo Giacomello, assessore all’Equità sociale del Comune di Udine. “Il fatto che la nostra città concentri quasi tre quarti delle persone seguite dai servizi dell’Ambito, pur rappresentando poco più del 60% della popolazione, dimostra come il capoluogo sia chiamato a rispondere a una domanda sociale particolarmente articolata. Il dato secondo cui a Udine quasi una famiglia su due è composta da una sola persona ci impone una riflessione ancora più profonda”, prosegue Giacomello. “La solitudine è una delle grandi questioni sociali del nostro tempo, soprattutto quando si accompagna all’età avanzata e alla perdita di autonomia. Per questo è fondamentale continuare a investire nella domiciliarità, nella prevenzione e nelle reti di comunità, rafforzando la collaborazione tra servizi pubblici, sistema sanitario, Terzo settore e cittadini”

Del Fabbro: “Una risposta condivisa tra nove Comuni per affrontare bisogni sociali in continua evoluzione”

Il 2025 ha rappresentato anche un anno importante per l’organizzazione dell’Ambito, con l’entrata in vigore della nuova Convenzione 2025-2029, che conferma il Comune di Udine come ente gestore e rafforza il percorso di collaborazione tra le nove amministrazioni.

Tra le principali attività sviluppate figurano il potenziamento dell’integrazione sociosanitaria, l’avvio sperimentale del Punto Unico di Accesso, gli interventi per la domiciliarità e l’autonomia delle persone con disabilità, il sostegno alle famiglie vulnerabili e il progetto “DesTEENazione – Desideri in azione”, rivolto agli adolescenti e unico in Friuli Venezia Giulia.

“Nel corso del 2025 abbiamo lavorato per rafforzare la capacità dell’Ambito di operare come un sistema unitario, mettendo al centro l’integrazione tra servizi sociali e sanitari e una risposta sempre più efficace ai bisogni delle persone” sottolinea Giulia Del Fabbro, presidente dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Friuli Centrale. “Abbiamo dedicato particolare attenzione ai giovani, ai minori e alle famiglie, investendo in nuove opportunità educative e nel sostegno alle fragilità. Allo stesso tempo, abbiamo promosso interventi per favorire l’autonomia delle persone con disabilità, sostenere gli anziani e contrastare la povertà e l’isolamento sociale, valorizzando la collaborazione con il Terzo settore. Tutto questo mantenendo invariate le tariffe di accesso ai servizi. Le sfide legate all’invecchiamento della popolazione e alle nuove forme di vulnerabilità richiedono una programmazione condivisa e una rete territoriale sempre più forte. Il Bilancio sociale ci permette di misurare i risultati raggiunti e orientare le scelte future, con l’obiettivo di costruire servizi sempre più vicini alle persone e ai bisogni delle nostre comunità”.