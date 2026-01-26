Omicidio a Pertegada, giovedì le autopsie sui coniugi

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Saranno effettuati giovedì prossimo dal medico legale Carlo Moreschi gli esami autoptici sui corpi di Luigi Codotto, 80 anni, e della moglie Luigia Rossi, 77 anni, trovati morti il 22 gennaio nella loro casa a Pertegada di Latisana. Secondo le prime ricostruzioni, il marito ha ucciso la consorte nel sonno, colpendola alla testa con un’ascia nella camera da letto.

Sul tavolo di cucina, l’uomo ha lasciato una scritta a pennarello: “L’ho fatto per amore, non aprite l’acqua, addio figli”. Durante i sopralluoghi è stato anche rinvenuto un martello che potrebbe essere stato usato durante l’aggressione.

Inizialmente, si pensava che l’80enne si fosse tolto la vita con un coltello. Dall’ispezione cadaverica, però è emerso che sull’uomo non c’erano tagli e si ipotizza che sia morto per un malore – forse aggravato dalle basse temperature all’interno dell’abitazione. L’autopsia servirà proprio a chiarire le cause del suo decesso e di quello della moglie.

Le indagini, coordinate dal Pm Andrea Gondolo, dovranno anche stabilire il movente del delitto.