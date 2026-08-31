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Cronaca

Omicidio a San Giovanni, domani la convalida dell’arresto

Hubert Londero
Autore: Hubert Londero

E’ stata fissata per domani mattina l’udienza di convalida dell’arresto di Qizhang Wang, di 52 anni originario della Cina, indiziato per l’omicidio della moglie, Fengjiao Chen, di 54 anni, uccisa con numerose coltellate all’addome l’altro ieri nella sua casa a San Giovanni al Natisone. L’uomo, che si trova in carcere a Udine ed è difeso dagli avvocato Elisa Guerra e Lorenzo Ret, dovrà rispondere alle domande del gip Rossella Miele. Oggi, intanto, La Procura di Udine ha disposto l’esame autoptico sul corpo della vittima. L’incarico sarà conferito mercoledì al medico legale Carlo Moreschi.
Il delitto è avvenuto attorno alle 16.30 di sabato. I vicini della coppia hanno sentito le urla dei coniugi che litigavano, poi la straziante richiesta di aiuto della vittima nella sua lingua madre, e hanno chiamato i carabinieri. Giunti sul posto, i militari dell’Arma, coordinati dal sostituto procuratore Carla Longo, hanno trovato il corpo esanime della donna e il marito sotto shock e in stato di alterazione alcolica. Di qui il suo arresto. Gli inquirenti hanno anche sequestrato l’arma del delitto.
Quella di sabato non sarebbe stata la prima lite tra i coniugi. Dodici anni fa, la coppia aveva comperato l’abitazione a San Giovanni, dove viveva con la figlia 19enne. Al momento del delitto, la ragazza non era in casa e ora è ospitata da amici.
Sabato notte nella caserma dei carabinieri a San Giovanni il primo interrogatorio da parte del pm. Wang si è avvalso della facoltà di non rispondere. Questo pomeriggio i suoi difensori si sono recati in via Spalato, ma il colloquio con il 52enne è stato infruttuoso a causa della barriera linguistica troppo alta. “Sarebbe servito un interprete – dicono i legali – che non ci è stato possibile reperire in tempi utili”.

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